"Онур" Новака: как международная компания могла сплести коррупционный спрут с поляком в Украине

В Польше в офисах, связанных с компанией "Онур" и экс-главой "Укравтодора" Славомиром Новаком, проводят обыски.

При этом само наличие таких офисов может свидетельствовать о состоявшейся коррупционной схеме. Так, как заявил и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук на своем брифинге, Новак предлагал "одному из международных предприятий", занимающихся строительством дорог, создать совместную компанию в Польше.

"Он предлагал свои услуги по оказанию помощи, и предлагал, чтобы 50% уставного капитала было предоставлено его людьми. После своей каденции в "Укравтодоре" он планировал войти в наблюдательный совет этого предприятия. Это вершина айсберга. Еще проводятся следственные действия", – заявил Грищук.

Вероятно, компании "Онур" и Новаку в результате удалось совместно создать предприятие в Польше и продолжить коррупционную деятельность. "Онур" попала в крупнейший коррупционный скандал, который может поставить под сомнения результаты всех тендеров, в которых участвовала фирма.

Отметим, указанному предприятию принадлежит в составе группы ТОВ "Онур Констракш Интернешнл" и украинское представительство "Онур Таахут Ташимаджилик Игаат Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкарети". За три года с 2017-го они получили в Украине, согласно системе Prozzoro, тендеров на общую сумму около 37 млрд грн.

В ближайшее время OBOZREVATEL опубликует детальную информацию о компании, которая платила взятки за тендеры бывшему главе "Укравтодора". Также мы обращаемся ко всем участникам рынка, которые имеют информацию о работе группы компаний или стали жертвой нечестной конкуренции. Пишите нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com.

"Онур" – турецкая компания, которая работает в Тунисе, Молдове, Украине и еще в целом ряде стран. Они гордятся крупнейшими подрядами на дорожное строительство, однако регулярно попадают в скандалы.

Отметим, Славомир Новак, как заявляет журналист Юрий Бутусов, использовал подчиненных ему должностных лиц "Укравтодора" и госпредприятия "Укрдоринвест", а также группу знакомых – граждан Украины и Польши, для получения и легализации взяток. Преступная деятельность осуществлялась Новаком сразу после назначения в октябре 2016-го года и до 30 сентября 2019-го.

Как отмечается в сообщении на сайте Центрального антикоррупционного бюро Польши, задержанных доставят в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения. "Расследование проводится одновременно Центральным антикоррупционным бюро и районной прокуратурой в Варшаве, а также Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины", – отмечает ЦБА Польши.

Еще совсем недавно в Польше Новак был советником кандидата в президенты от ГП Рафала Тшасковського. В случае победы польские СМИ пророчили Новаку высокую должность, однако Тшасковський во втором туре проиграл нынешнему главе государства Анджей Дуди.

Причем Новак не просто давал советы, но и мог финансировать кандидата в президенты. Теперь же расплачивается за то, что потратил, в том числе коррупционные средства, на проигравшего кандидата.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL:

Как сообщили Onet в прокуратуре, арест Новака является результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины, а также сотрудниками Центрального антикоррупционного бюро и НАБУ.

Помимо Новака, были арестованы еще два человека. По данным ЦБА, задержанными являются Дариуш З., бывший командир воинской части "ГРОМ", и гданьский бизнесмен Яцек П.

"Все доказательства связаны с выполнением публичной функции в Украине Славомиром Н. Дело должно было быть урегулировано на международном уровне как польским ЦБА, так и украинским НАБУ", – заявил Станислав Зарин.