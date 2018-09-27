Курс биткоина вырос: рынок криптовалют пошел вверх

В четверг, 27 сентября, курс биткоина подорожал на 0,33% – до $6 483. При этом его доля в общем объеме криптовалют за сутки сократилась (-0,4%) – до 52,2%.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap. Одновременно с этим, курс Ethereum поднялся – на 1,22%, до $216,4, Bitcoin Саsh – на сразу на 18,84%, до $526, EOS – на 4%, до $5,59. В то же время Ripple подешевел на 0,25%, до $0,522.

Отмечается, что капитализация Bitcoin сейчас составляет $112,1 млрд, Ethereum – $22,1 млрд, Ripple – $20,8 млрд, Bitcoin Саsh – $9,1 млрд, EOS – $5,1 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $214,9 млрд.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине разрабатывают законопроект, который должен урегулировать оборот криптовалют в стране. Пока что Национальный банк вместе с регулятором финансового рынка, Минфином и профильными экспертами изучают вопрос. Чиновники пришли к выводу: украинцы майнят законно.