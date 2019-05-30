"Они тебе не помогут": в Киеве мошенники начали террор автомобилистов

В Киеве мошенники придумали новую схему вымогательства денег - на этот раз под угрозой владельцы авто.

Как сообщается в аккаунте ДТП Киев в Instagram, на лобовом стекле автомобилей злоумышленники оставляют записки, где грозят разбить машину, если ее владелец не перешлет 3,5 тыс. грн на указанный электронный кошелек.

"Тебе нужно скинуть 3500 грн на электронный кошелек с терминала или Приват24. Время – два дня. Деньги не зайдут – сыграем в шахматы. P.S. Они тебе не помогут", - сказано в записке.

Очевидно, таким образом мошенники запугивают владельца, чтобы он не пошел в полицию.

"Сделайте перевод и будьте спокойны", - уверяют злоумышленники.

Ситуация вызвала гнев украинцев, которые возмутились наглостью мошенников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн. Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

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