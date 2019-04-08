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''Они такие же украинцы'': Зеленский озвучил позицию по пенсиям для ''ДНР'' и ''ЛНР''

2.3тЧитать материал на украинском

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет начать выплачивать пенсии людям на оккупированных территориях Донбасса.

Такое заявление он сделал в интервью ТРК "Україна". Так, по его мнению, первоочередной задачей является остановка огня на Донбассе.

"Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на востоке, на временно оккупированных территориях. И объяснить людям, что мы все украинцы. Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозги, это все информационная война, что мы их ждем, любим, мы всех победим. Что они – украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, они вернутся в состав Украины", - сказал он.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

УП

Зеленский также подчеркнул, что вступление в НАТО должно быть только по результатам референдума. При этом он отметил, что сам лично поддерживает вступление Украина в Альянс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что одна из главных проблем Украины – развязанная Россией война на Донбассе, из-за которой страдает и экономика страны.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
пенсииВыборы 2019ДНРНовости ЛНР
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры задушат "в объятиях")))
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Зрадникам пенсії? Воду, електрику, газ їм і так подають безкоштовно, пенсії від кацапурдії отримають, з лугандонских підприємств не копійки не потрапляє до ПФУ, чому ми повинні забезпечувати ВИБЛ... Ків, що зрадили свою Країну?
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2
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Олефіренко Валерій, Эти "зрадныкы" всю свою жизнь корячились на Украину ,ты выблядок живешь в стране которую он для тебя построили. Измени свою фамилию на Олигофрененко
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Я не понял, он коллаборантам собрался пенсии по второму кругу платить? Объясните Зебезьяне, что квата на Дыре получает все пенсионные и социальные выплаты, или он хочет открыть там отделения Ощадбанка????? Вот вам капитуляция Украины от "слуги" народа
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
UaDonetsk Umka, челюсть сначала вставь, прежде чем советы господину своему давать)))
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