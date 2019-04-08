''Они такие же украинцы'': Зеленский озвучил позицию по пенсиям для ''ДНР'' и ''ЛНР''

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет начать выплачивать пенсии людям на оккупированных территориях Донбасса.

Такое заявление он сделал в интервью ТРК "Україна". Так, по его мнению, первоочередной задачей является остановка огня на Донбассе.

"Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на востоке, на временно оккупированных территориях. И объяснить людям, что мы все украинцы. Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозги, это все информационная война, что мы их ждем, любим, мы всех победим. Что они – украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, они вернутся в состав Украины", - сказал он.

Владимир Зеленский УП

Зеленский также подчеркнул, что вступление в НАТО должно быть только по результатам референдума. При этом он отметил, что сам лично поддерживает вступление Украина в Альянс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что одна из главных проблем Украины – развязанная Россией война на Донбассе, из-за которой страдает и экономика страны.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!