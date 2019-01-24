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''Они незаконны!'' Кабмин прояснил нюанс с платежками за газ

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Украинцы не должны оплачивать квитанции с завышенными тарифами на газ, поскольку они являются незаконными.

Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из телеканалов. Речь идет о платежках тех абонентов, в домах которых не установлены счетчики и есть газовая плита.

Рева подчеркнул, что газосбыточные организации незаконно начислили в платежки доплаты. Как выяснил OBOZREVATEL, облгазы объяснили доначисления к тарифу тем, что якобы потребленный населением газ учитывается счетчиками, которые установлены во дворе, без приведения к стандартным условиям. То есть не учитывается потеря газа в морозы, поэтому в год украинцы потребляют, но не оплачивают 500 млн куб. м газа. Всего же украинцы потребляют 11,2 млрд куб. м газа в год. 80% этого объема потребляется зимой.

''Они незаконны!'' Кабмин прояснил нюанс с платежками за газ

"У нас есть три группы потребителей. Первая – те, которые используют газ комплексно, то есть для отопления дома, подогрева воды и приготовления пищи. Они имеют счетчики. Вторая группа – это те, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи. У них почти на 75-80% установлены счетчики", - сказал Рева.

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Он добавил также, что третья группа – это те, кто пользуется газом только для приготовления пищи. "Это основная по численности группа населения, хотя она потребляет 6-8% всего объема газа, но у них нет счетчиков", - пояснил министр.

''Они незаконны!'' Кабмин прояснил нюанс с платежками за газ

Напомним, в Украине потребители газа получили платежки с доначислениями, однако оплачивать их не нужно. Такие "письма счастья" пришли потребителям со счетчиками — облгаз-сбыты сделали перерасчет за последние три года и предложили потребителям доплатить.

Позже Кабмин принял меры для проверки облгазов из-за дополнительных начислений в платежках за отопление.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Теги
коммунальные услугиУкраинатарифы
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Да вообще все платёжки не законны. Ранули не платите
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