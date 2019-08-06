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"Они не убивали наших солдат": у Зеленского предложили снять блокаду Донбасса

1.7т Читать материал на украинском

Новоизбранный нардеп от президентской партии "Слуга народа" Александ Дубинский заявил, что необходимо снять экономическую блокаду "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он сказал в интервью "Стране". По его мнению, на такой шаг Украина вынуждена пойти в контексте реинтеграции Донбасса.

"Потому что выгода постепенно замещает агрессию. Мы говорим не о военных, а о простых людях, которые там живут. Да, возможно, они заблуждались когда-то, но они же не убивали наших солдат", – заявил Дубинский.

Он считает, что любой конфликт можно сгладить торговлей.

"В новостях показывают рухнувший мост, через который перелазят старики, которые ездили за продуктами. Так вы не покажете людям, что они тут нужны. Так можно только культивировать ненависть", – заключил будущий нардеп.

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Тема
Блокада Донбасса
Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Партия "Слуга народа"
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филипп филипыч
филипп филипыч
и 5 лет не прошло как додумались наконец то. где вы видели что бы бомбами и пулями прививали любовь?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
филипп филипыч, видели как рашинские грады прививали со своей территории "любовь"
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