"Они не убивали наших солдат": у Зеленского предложили снять блокаду Донбасса

Новоизбранный нардеп от президентской партии "Слуга народа" Александ Дубинский заявил, что необходимо снять экономическую блокаду "ДНР" и "ЛНР".
Об этом он сказал в интервью "Стране". По его мнению, на такой шаг Украина вынуждена пойти в контексте реинтеграции Донбасса.
"Потому что выгода постепенно замещает агрессию. Мы говорим не о военных, а о простых людях, которые там живут. Да, возможно, они заблуждались когда-то, но они же не убивали наших солдат", – заявил Дубинский.
Он считает, что любой конфликт можно сгладить торговлей.
"В новостях показывают рухнувший мост, через который перелазят старики, которые ездили за продуктами. Так вы не покажете людям, что они тут нужны. Так можно только культивировать ненависть", – заключил будущий нардеп.
Дубинский предложил отменить блокаду ОРДЛО
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что ТКГ планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.
Также на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе. Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.
При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.
Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского из-за заявления о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.
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