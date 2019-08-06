"Они не убивали наших солдат": у Зеленского предложили снять блокаду Донбасса

Новоизбранный нардеп от президентской партии "Слуга народа" Александ Дубинский заявил, что необходимо снять экономическую блокаду "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он сказал в интервью "Стране". По его мнению, на такой шаг Украина вынуждена пойти в контексте реинтеграции Донбасса.

"Потому что выгода постепенно замещает агрессию. Мы говорим не о военных, а о простых людях, которые там живут. Да, возможно, они заблуждались когда-то, но они же не убивали наших солдат", – заявил Дубинский.

Он считает, что любой конфликт можно сгладить торговлей.

"В новостях показывают рухнувший мост, через который перелазят старики, которые ездили за продуктами. Так вы не покажете людям, что они тут нужны. Так можно только культивировать ненависть", – заключил будущий нардеп.

Дубинский предложил отменить блокаду ОРДЛО

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