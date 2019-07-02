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"Они не справляются": в Крыму заметили показательный момент оккупации

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В аннексированном Россией Крыму, а именно в Саках, местные "власти" провели некачественный ремонт водоотводов из-за чего город постоянно затапливает водой после дождя.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter. Она рассказала, каковы были последствия глобального ремонта для города.

"А в дождь в Саках так – во дворе ул. Ивановой, Химпоселок. После глобального всем известного ремонта, весь двор после дождя затапливает. После жалоб сделали водоотводы, но они не справляются", - сказано в сообщении.

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Она также опубликовала фотографию, на которой видно последствия такого "ремонта".

"Они не справляются": в Крыму заметили показательный момент оккупации

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма тогда, когда люди, которые там живут, почувствуют заботу государства о них.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымсоцсетифотографии
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