"Они не справляются": в Крыму заметили показательный момент оккупации

В аннексированном Россией Крыму, а именно в Саках, местные "власти" провели некачественный ремонт водоотводов из-за чего город постоянно затапливает водой после дождя.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter. Она рассказала, каковы были последствия глобального ремонта для города.

"А в дождь в Саках так – во дворе ул. Ивановой, Химпоселок. После глобального всем известного ремонта, весь двор после дождя затапливает. После жалоб сделали водоотводы, но они не справляются", - сказано в сообщении.

Она также опубликовала фотографию, на которой видно последствия такого "ремонта".

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма тогда, когда люди, которые там живут, почувствуют заботу государства о них.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся