"Они боятся!" Климкин рассказал о влиянии санкций на Россию

В России боятся вести бизнес в Крыму из-за международных санкций против Москвы, введенных после аннексии полуострова.

Об этом заявил в интервью ТСН министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, именно санкции стали причиной того, что Москва засекретила бизнес на оккупированном полуострове.

Министр отметил, что сейчас экономика России не растет, но это происходит не только из-за санкций.

"После грузинской войны никто не говорил о санкциях, через три месяца после грузинской войны возникло партнерство ради модернизации с Россией, а сейчас санкции держатся. Вы видите, что они в Крыму засекретили бизнес, они даже этого боятся и занимаются фейками, говорят, что комиссар по правам человека Совета Европы едет в оккупированный Крыму, хотя на самом деле это с нами она согласовывает этот визит - поедет нашей территорию, по нашим условиям, по программе согласованной нами", - пояснил Климкин.

По его мнению, в России сейчас витает определенный привкус отчаяния.

Павел Климкин ТСН

"Они прекрасно понимают, они используют много усилий и денег на оккупированный Донбасс, им Донбасс не нужен, им нужно использовать Донбасс, чтобы нас раздолбать. Чтобы модель федерализации запустить. Это самое главное", - заключил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня Послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за аннексию Крыма Россией.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!