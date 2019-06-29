"Он малорос!" В Украине назрел скандал вокруг новой купюры в 1000 гривен

Украинский историк Игорь Гирич считает, что ученый Владимир Вернадский не заслуживает быть изображен на новой купюре номиналом в 1000 гривен.

В эфире "Украинского радио" он пояснил свою категоричную позицию политическими взглядами Вернадского.

"Мы пытаемся себя привязать к великим и хотим гордиться тем великим, говорить, что мы украинцы - такие хорошие. Вот Вернадский, который был великим ученым, давайте мы его себе присвоим. Правильная позиция. Но то, каких он был политических взглядов, каких был настроений - это нас уже не интересует. Тот факт, что он большой ученый - это уже хорошо, это уже позитивно", - подчеркнул Гирич.

Историк объяснил, что категорично относится к личности Вернадского поскольку считает его "малоросом".

"Для меня Вернадский - это малоросс. Причем, стопроцентный, деникинец. Фигура, которая признала диктатуру Сталина. Не то чтобы он был благосклонен к тирану, но признавал, что в этом есть свои плюсы. Был российским государственником, человек, который не признавал возможности для развития украинской самостоятельной культуры. И даже отказался от украинского гражданства", - сказал Гирич.

Новая купюра в 1000 гривен

По его мнению, на 1000-гривневой купюре должен быть изображен украинский писатель Пантелеймон Кулиш.

"На самом деле, для меня было бы логичным, чтобы там была фигура Пантелеймона Кулиша", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года ведет в оборот купюру нового номинала — 1000 гривен. Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев.

На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

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