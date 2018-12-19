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"Он бесполезен!" Финансист ошарашил хитрой уловкой биткоина

1.8тЧитать материал на украинском

Главная криптовалюта мира Bitcoin не имеет практической ценности, поэтому она уже скоро обесценится.

Об этом заявил канадский миллиардер и сторонник альткоина, который появился в результате хардфорка сети Bitcoin Cash, Калвин Айр, передает РБК. Предприниматель утверждает, что сейчас криптовалюта находится под искусственным давлением, которое должно снизить ее цену до нуля.

"Стоимость биткоина упадет до нуля в 2019 году, потому что у него нет практической ценности. Его намеренно уменьшают в масштабах, так как он бесполезен. Сама технология и экономическая модель не исчезнет, она будет существовать в форме Bitcoin SV", — заявил Айр.

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Он настаивает на том, что именно Bitcoin Cash является "настоящим биткоином". Миллиардер ответил на обвинения в том, что обновление сети криптовалюты в середине ноября повлияло на падение рынка цифровых денег.

По словам Айра, людям стоит переключить свое внимание с рыночной капитализации на масштабируемость криптовалюты и ее реальное применение.

"Он бесполезен!" Финансист ошарашил хитрой уловкой биткоина

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость биткоина несколько недель назад обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в $3,5 тыс. С небольшими отклонениями курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018-го, пока не достиг психологической для рынка отметки — годового минимума.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Место
Канада
Теги
криптовалютабиткоин
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