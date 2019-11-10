"Из Киева до Львова за 2-3 часа": озвучены перспективы развития "Укрзалізниці"

Будущее пассажирского железнодорожного транспорта в Украине – за скоростными поездами и комфортными пригородными электричками.

О наиболее перспективных направлениях развития "Укрзалізниці" в эфире ObozTV рассказал министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах Владимир Омелян.

Омелян посоветовал властям Киева, Львова, Днепра и других крупных городов задуматься о критической ситуации с пригородными пассажирскими перевозками.

"Качественное ж/д сообщение, так называемые S-Bahn или пригородные электрички, разгружают логистику в городе. Люди пересаживаются с индивидуальных авто или маршруток "Богдан" на качественные электрички. И у вас больше нет диких пробок, у вас намного улучшается ситуация с экологией", – объяснил экс-министр.

Вторым важным направлением он назвал развитие скоростной железной дороги.

"На это уже переходит Европа. Все перевозки в радиусе от 300 до 500 км целесообразно осуществлять не авиационным, а ж/д транспортом. Это более экологично, а при продуманной государственной политике – дешевле. И точно мобильнее для населения", – заверил Омелян.

По его мнению, показатель спроса на подобный вид передвижения – успех поездов "Интерсити+".

"Помните, когда вводили "Интерсити+", т.н. "Хюндаи"? Все кричали: "Боже, как это дорого, да кто будет ездить дневными поездами, мы привыкли лечь, поспать, проснуться в другом городе…" И вдруг выяснилось, что именно "Интерсити+" мегапопулярны среди украинцев. Они забиты. При том, что цена там действительно выше", – отметил он.

"За этим – будущее. Если "Укрзалізниця" это поймет и перейдет на скорость хотя бы 150 км/ч, а лучше 200 км/ч, когда расстояние Киев-Одесса или Киев-Львов мы будем проезжать за 2-3 часа от центра города в центр города – тогда даже необходимость в авиационном сообщении отпадет", – добавил Омелян.

Он напомнил, что сегодня средняя скорость пассажирского поезда составляет 80 км/час, на отдельных участках он может разгоняться максимум до 120-130 км/час.

Поэтому, подытожил бывший чиновник, необходимо делать акцент именно на скорости, инвестировать в инфраструктуру и современные поезда: "Это большие инвестиции, но окупаемые в стратегической перспективе".

Скоростные поезда "Интерсити" стали популярными среди украинцев uz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Алексея Гончарука принял решение вернуть "Укрзалізницю" в сферу управления Министерства инфраструктуры. Новый глава ведомства Владислав Криклий анонсировал масштабную реформу украинского железнодорожного оператора.

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