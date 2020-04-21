Омелян обвинил Зеленского в "смерти" "Укрзалізниці"

Юрий Сергиенко Экономика 02:12, 22.04.2020 Обновлено: 02:17, 22.04.2020

"Укрзалізниця" вынуждена перейти на четырехдневную рабочую неделю с июля 2020 года.

Об этом сообщил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, опубликовав соответствующие документы в Twitter (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца). Он обвинил в нынешнюю власть в провале реформы.

"Из-за провала реформы Зеленского, низкую ликвидность, снижение финансового рейтинга, высокий уровень коррупции, падение грузопотока, низкий уровень менеджмента "Укрзалізниця" вынуждена перейти на четырехдневную рабочую", – написал Омелян.

Он уточнил, что на такой режим работы компания перейдет с 1 июля 2020 года.

"Не выжили и не вырулили", – отметил бывший министр.

twitter.com/V_Omelyan
twitter.com/V_Omelyan

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство сменило руководство "Укрзалізниці". Желько Марчека сняли с должности исполняющего обязанности председателя правления, а также исключили из состава членов правления. Временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ будет Иван Юрик.

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