"Олигархический сценарий": Портников резко раскритиковал тайные переговоры с Россией по газу

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что его правительство не ведет переговоры с Москвой о прямых поставках российского газа в Украину, однако в тот же день российский и украинский министры энергетики провели встречу, где обсудили закупки голубого топлива.
"Кто будет всерьез воспринимать заявления чиновника, который утаивает от общества резонансную информацию? Или, возможно, сам премьер о газовых переговорах, на которых не было представителей Еврокомиссии, ничего не знал?" – пишет журналист Виталий Портников для espreso.
"Его просто решили не информировать – потому что тайная встреча в Вене была санкционирована не фиктивными, а настоящими руководителями Украины, олигархическими кланами, которые захватили руководство страной после выборов 2019 года", – добавил журналист.
По его словам, в Украине сегодня нет ни настоящего премьер-министра, ни президента.
"Есть исполнители ролей, которые продолжают играть в третьесортном сериале – том самом сериале, который невзыскательная публика восприняла в качестве лучшей модели для управления страной. И есть те, кто принимает решения", – резюмировал Портников.
Журналист заявил, что в Украине сегодня нет ни настоящего премьер-министра, ни президента
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией состоится в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и с помощью видеосвязи.
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