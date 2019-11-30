"Олигархический сценарий": Портников резко раскритиковал тайные переговоры с Россией по газу

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что его правительство не ведет переговоры с Москвой о прямых поставках российского газа в Украину, однако в тот же день российский и украинский министры энергетики провели встречу, где обсудили закупки голубого топлива.

"Кто будет всерьез воспринимать заявления чиновника, который утаивает от общества резонансную информацию? Или, возможно, сам премьер о газовых переговорах, на которых не было представителей Еврокомиссии, ничего не знал?" – пишет журналист Виталий Портников для espreso.

"Его просто решили не информировать – потому что тайная встреча в Вене была санкционирована не фиктивными, а настоящими руководителями Украины, олигархическими кланами, которые захватили руководство страной после выборов 2019 года", – добавил журналист.

По его словам, в Украине сегодня нет ни настоящего премьер-министра, ни президента.

"Есть исполнители ролей, которые продолжают играть в третьесортном сериале – том самом сериале, который невзыскательная публика восприняла в качестве лучшей модели для управления страной. И есть те, кто принимает решения", – резюмировал Портников.

Журналист заявил, что в Украине сегодня нет ни настоящего премьер-министра, ни президента

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