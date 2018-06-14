Олигарх Путина открыл бизнес в Киеве: украинцы придумали наказание

На днях в Киеве разгорелся скандал по поводу открытия магазина скандального российского бизнесмена Германа Стерлигова в центре Киева.

OBOZREVATEL решил спросить читателей, как они относятся к тому, что бизнесмены, приближенные к президенту России Владимиру Путину, ведут свой бизнес в Украине.

Всего своим мнением поделились почти 7 тыс. человек.

45% высказались категорически против, и указали, что такой бизнес нужно закрывать любой ценой.

Магазин Стерлигова на Крещатике

В то же время 35% опрошенных считают, что закрытие должно происходить на законных основаниях, хотя российским олигархам и нечего делать в Украине.

Тем не менее, 13% украинцев выразили мнение, что любой бизнес – это хорошо, пусть даже и российский.

И лишь 4% ответили, что им все равно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня активисты организации С14 сорвали баннеры с рекламой "крестьянской" продукции Стерлигова в центре Киева.