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3 ноября • обновлено в 15:13
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/ Рынки и компании

"Есть еще год": украинским бизнесменам рассказали об "окне возможностей"

1.3т Читать материал на украинском

У малого и среднего бизнеса в Украине появилось "окно возможностей" благодаря стабилизации курса доллара.

Хорошие стартовые возможности будут еще около года, пока рынок земли находится в процессе открытия, заявил в эфире ObozTV финансовый стратег Сергей Позняк.

"Я рекомендую всем бизнесменам, особенно малым и средним, сейчас воспользоваться этим "окном возможностей". Особенно для экспорта. Со стабильным курсом экспортно-импортные операции становятся менее рискованными. У нас еще год есть. Потом будем смотреть", – отметил Позняк.

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По его мнению, из-за "лихорадок" с законодательством многие в Украине просто не решаются заниматься бизнесом, а успешные предприниматели работают "не благодаря, а вопреки".

"Но тот малый и средний бизнес, которые существует – я считаю, они герои. Особенно те, кто работает уже не один десяток лет. Они тянут на себе груз бизнес-среды, и льют деньги в опустевший бак отечественной экономики", – подчеркнул эксперт.

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Начинающим бизнесменам Позняк дал несколько рекомендаций.

В первую очередь, по его словам, необходимо учесть состояние рынка и выявить свою целевую аудиторию.

"Есть такой метод "Пять Why?": зачем, почему, кто, где и когда. Если человек ответит на эти вопросы – он потенциальный бизнесмен. Кто будет покупать его продукцию или услуги? В каких временных параметрах это будет происходить? Где он будет осуществлять свою деятельность? Когда вернутся инвестиции? И самое главное – почему?" – рассказал финансист.

Он уточнил, что ответив на вышеперечисленные вопросы и сформировав уникальное торговое предложение, можно начинать свой бизнес.

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"Чтобы заниматься бизнесом, нужны определенные навыки. У нас, чтобы за рулем ездить, нужно права получить, а бизнесом может любой заниматься. И это влечет за собой последствия. У человека должны быть деньги, он их теряет, потом за ним банки гоняются... Зачем такой бизнес? Надо трезво оценить свои силы и ответить на самый основной вопрос: зачем заниматься этим бизнесом?" – посоветовал Позняк.

По мнению эксперта, бизнес в Украине работает "не благодаря, а вопреки"

По мнению эксперта, бизнес в Украине работает "не благодаря, а вопреки"

pestleanalysis.com

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 ноября средний курс доллара в продаже был установлен на уровне 24,96 грн/$. Согласно последним прогнозам экспертов, в 2020 году курс американской валюты будет колебаться в районе 27 грн/$.

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Темы
Советы для бизнеса Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Сергей Позняк
Место
Украина
Теги
бизнесмен Экономика Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Возможность сбежать с Украины в окно.
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