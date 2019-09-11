Оккупанты запустили новый этап строительства на Крымском мосту: что происходит

На незаконно построенном Крымском мосту начали устанавливать системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Об этом сообщают "РИА Новости". Отметим, что оккупанты планируют запустить поезда по мосту еще до конца 2019-го года.

"На железной дороге устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции – Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную", – сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Отмечается, что сейчас на железной дороге укладываются кабели и устанавливаются путевые ящики с необходимым оборудованием. Параллельно выполняется комплекс работ по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути. Формируются контррельсы – дополнительные рельсы внутри основной колеи, которые применяются на железных дорогах, чтобы удержать вагоны от возможного схода. Продолжается монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов, сообщили строители.

Крымский мост

"Устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) обеспечат условия для комфортного и безопасного движения поездов. Автоматика моста будет коммуницировать с автоматикой станций и локомотивов, которые по сигналу смогут снизить или увеличить скорость, выполнить торможение", – прояснил ведущий инженер-проектировщик компании "СГМ-Мост" Сергей Писарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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