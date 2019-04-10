Оккупанты создадут новую группу для оценки "ущерба" Крыму от Украины

Оккупационные власти Севастополя начали работу по оценке "ущерба, нанесенного городу за период нахождения в составе Украины".

"Мы, безусловно, также будем принимать участие в этом процессе. Мы уже собираем материалы о том ущербе, который был нанесен нашему городу", – сообщила "спикер законодательного собрания" Екатерина Алтабаева в комментарии "РИА Новости".

По ее словам, для решения соответствующего вопроса будет создана специальная рабочая группа.

"По моему поручению этим вопросом занимается руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Аксенов. Мы уже разослали запросы в органы государственной власти, общественные организации, научные и научно-образовательные учреждения и ждем ответа о нанесенном ущербе", – резюмировала Алтабаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. С соответствующим заявлением, в частности, выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

Позже премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам оказать поддержку деятельности рабочей группы Государственной думы по "оценке ущерба Крыму за годы его пребывания в составе Украины".

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