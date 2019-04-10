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Оккупанты создадут новую группу для оценки "ущерба" Крыму от Украины

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Оккупационные власти Севастополя начали работу по оценке "ущерба, нанесенного городу за период нахождения в составе Украины".

"Мы, безусловно, также будем принимать участие в этом процессе. Мы уже собираем материалы о том ущербе, который был нанесен нашему городу", – сообщила "спикер законодательного собрания" Екатерина Алтабаева в комментарии "РИА Новости".

По ее словам, для решения соответствующего вопроса будет создана специальная рабочая группа.

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"По моему поручению этим вопросом занимается руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Аксенов. Мы уже разослали запросы в органы государственной власти, общественные организации, научные и научно-образовательные учреждения и ждем ответа о нанесенном ущербе", – резюмировала Алтабаева.

Оккупанты создадут новую группу для оценки "ущерба" Крыму от Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. С соответствующим заявлением, в частности, выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

Позже премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам оказать поддержку деятельности рабочей группы Государственной думы по "оценке ущерба Крыму за годы его пребывания в составе Украины".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Іванов Іван
Іванов Іван
В.С.Высоцкий 40 лет назад по этому поводу спел: "Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж, Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?"
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Федоров Федор
Федоров Федор
А будут создавать следственную группу по оценке ущерба,который Порки и К° нанесли государству в самой Украине?
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