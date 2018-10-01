Оккупанты признали очередной антирекорд Крымского моста

В оккупированном Крыму признали, что в сентябре автомобильный поток по незаконно построенному Керченскому мосту снизился почти в два раза по сравнению с августом.

Как сообщает "Крыминформ", за прошлый месяц по путепроводу якобы проехало 480 тысяч транспортных средств.

"В сентябре 2018 года по Крымскому мосту проехали 484 274 транспортных средства в обе стороны. В общей сложности с момента открытия движения новой трассы через Керченский пролив проехали более 2,772 млн автомобилистов", – говорится в сообщении.

Также оккупанты заявили, что якобы за сутки по Крымскому мосту проезжает 16 тысяч автомобилей. Тенденцию к сокращению движения пояснили завершением курортного сезона в аннексированном Россией Крыму. Издание отмечает, что в августе по мосту проехало 845 тыс. транспортных средств.

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 октября, оккупанты запустили движение грузового транспорта на Крымском мосту. Событие вызвало шквал насмешек в сети.