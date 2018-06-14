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Оккупанты отложили запуск скандальных электростанций в Крыму

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Российское правительство перенесло ввод в эксплуатацию первых блоков Севастопольской и Симферопольской теплоэлектростанций (ТЭС), которые строятся в оккупированном Крыму.

Сроки запуска были перенесены на осень, следует из постановления правительства РФ, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает "Крым.Реалии".

"Ввод в эксплуатацию Севастопольской ТЭС и Симферопольской ТЭС (суммарная электрическая мощность – не менее 900 МВт – ред.) – 1 ноября 2018 года", – сказано в документе.

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Отмечается, что ввод в эксплуатацию второго блока Севастопольской ТЭС должен состояться не позднее 1 октября 2018 года, второго блока Симферопольской ТЭС – не позднее 1 ноября этого года.

До этого ввод вторых блоков планировался не позднее 18 июня.

Напомним, в июне 2017 года разгорелся скандал с поставками в Крым турбин немецкой фирмы Siemens, которые необходимы для строительства ТЭС. Siemens оспаривает в суде перевозки турбин в Крым, поскольку это запрещено санкциями Евросоюза.

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В июле 2017 года глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня в оккупированном Крыму произошел масштабный блэкаут. Причиной отключения электричества в Крыму стала авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае РФ.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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andrei andrei
andrei andrei
Не ссыте. Мост построили и ТЭС достроят. Мрийте дальше:-)
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