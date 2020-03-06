Оккупанты Крыма отреагировали на заявление Шмыгаля о поставках воды

"Власти" оккупированного Крыма сообщили, что полуострову не стоит полагаться на поставку воды из Украины, несмотря на заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Не стоит нам в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова рассчитывать на поставку воды из Украины, тем более учитывая оговорки украинского премьера-министра о поставках воды в Крым как территорию Украины", – сообщил "вице-спикер крымского парламента" Владимир Бобков в комментарии "РИА Новости".

По его словам, дальше каких-то точечных заявлений дело не пойдет.

"Мы прекрасно пониманием, что вопрос поставки воды в Крым – это предмет межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией", – резюмировал Бобков.

"Власти" оккупированного Крыма сообщили, что полуострову не стоит полагаться на поставку воды из Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Шмыгаль якобы выступил за подачу воды в Крым. Однако позже премьер-министр Украины оправдался за свои слова.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно", – отметил премьер.

Ранее стало известно о том, что осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища мелеют.

Во время визита в Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова.

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