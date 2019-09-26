Окажутся под запретом: в Раде ополчились против пластиковых пакетов

Депутаты Верховной Рады предложили запретить в Украине продажу пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

Об этом говорится в тексте законопроекта №2051-1, автором которого выступил депутат Игорь Кривошеев из фракции "Слуга народа". Аналитики отмечают, что шансы на принятие документа очень велики благодаря сформированному монобольшинству пропрезидентской партии.

Акция протеста против использования пластиковых пакетов в Киеве

"Перед Украиной и другими членами международного сообщества стоит глобальная проблема, связанная с использованием и утилизацией пластиковых пакетов. Мировое сообщество, проанализировав сложившуюся ситуацию и подсчитав экономические последствия такого бездумного обращения с полимерами, активно пытается исправить ситуацию", - отмечают авторы законопроекта.

Согласно документу, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм и толщиной до 15 мкм без боковых складок, глубиной до 345 мм с боковыми складками и длиной до 450 с ручками, используемые в качестве упаковки для рыбы и мяса, сыпучих продуктов и льда. Законопроект предусматривает, что несоответствующие требованиям пакеты, которые останутся к моменту запрета, должны быть утилизированы покупателями. Депутаты также предложили ввести штрафы за реализацию пластиковых пакетов или оксо-разлагаемых пакетов под видом биопакетов.

"Ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в Европейском Союзе этот показатель приближается в среднем к 90 пакетам. Всего около 6% от их общего числа позже были направлены на переработку. В Украине на человека ежегодно приходится более 500 выброшенных полиэтиленовых пакетов", - резюмируют авторы законопроекта в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, готовы ли украинцы отказаться от пластика в быту.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!