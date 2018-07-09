"Окажется в яме": "Укрпочте" предрекли серьезные проблемы

У государственного оператора почтовой связи ПАО "Укрпочта" могут появиться серьезные проблемы в связи с возможным решением суда о ликвидации компании "Укркарт".

Как написал в своем блоге на Facebook украинский политолог Кирилл Сазонов, год назад "Укрпочта" заключила с компанией контакт на предоставление услуг процессинга, для того чтобы создать в отделениях сеть терминалов для безналичного расчета за покупки.

"Эта история возмутила даже Министерство финансов и Нацбанк. Сумма контракта некислая – почти 215 млн грн. Было много шума, претензий, не согласные с результатами тендера грозили обращением в НАБУ. "Укрпочта" парировала тем, что "Укркарт" предложил наименьшую цену, честно выиграл тендер и никаких претензий к ним нет", – пишет Кирилл Сазонов.

По информации Сазонова, 23 июля в Хозяйственном суде Киевской области состоится рассмотрение дела № 911/1212/18 по исковому заявлению государственного "Укргазбанка" о признании недействительным устава компании "Укркарт" и прекращении существования такого юридического лица.

По мнению эксперта, если суд удовлетворит требования истца, то у "Укрпочты" могут возникнуть большие проблемы.

"Если суд удовлетворит требования истца – что останется "Укрпочте" после ликвидации "Укркарта"? Ни денег, ни процессинга, так что ли? И вот ещё одно государственное предприятие, которое и так в долгах, как в шелках – вплоть до того, что его зампред оговорился было о возможном банкротстве, окажется в совершенной яме. А мыло и носки в их отделениях так и будем покупать за "кеш", – подытожил Сазонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня "Укрпочта" заявила о возможном банкротстве.