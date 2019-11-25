Охватила целую страну: в Европе началась забастовка критических масштабов

В Финляндии в понедельник, 25 ноября, работники почты начали забастовки критических масштабов.

Решения трудового спора между почтальонами Финляндии и работодателями не было найдено, сообщает "Интерфакс-Украина".

Забастовки солидарности затронут общественный транспорт столичного региона Финляндии, рейсы авиакомпании Finnair, паромное сообщение, работу железной дороги, промышленных предприятий и других.

"Профсоюз работников автомобильной и транспортной отрасли объявил, что поддержит трудовой спор с почтой забастовкой солидарности, начинающейся в понедельник, 25 ноября в 3.00. Это окажет значительное влияние на работу муниципальной транспортной компании HSL", – говорится в сообщении организации.

"Забастовка затронет несколько важных служб в аэропорту Хельсинки, включая наземные службы, такие как загрузка и выгрузка самолетов, заправка самолетов, а также обслуживание клиентов Finnair в аэропорту Хельсинки, кейтеринг и обслуживание на рейсах Finnair", – заявили в авиакомпании.

В общей сложности с 25 ноября отменят 250 рейсов.

Протесты затронут общественный транспорт, рейсы авиакомпаний, паромное сообщение, работу железной дороги

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января в восьми крупнейших аэропортах Германии прошли так называемые предупредительные забастовки работников служб безопасности: к ним присоединятся сотрудники портов Франкфурта-на-Майне, Бремена, Дрездена, Эрфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига и Мюнхена.

Также в Берлине 15 февраля устроили массовую забастовку работники общественного транспорта. Ситуация создала проблемы для сотен тысяч жителей столицы Германии.

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