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25 ноября • обновлено в 15:09
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Охватила целую страну: в Европе началась забастовка критических масштабов

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В Финляндии в понедельник, 25 ноября, работники почты начали забастовки критических масштабов.

Решения трудового спора между почтальонами Финляндии и работодателями не было найдено, сообщает "Интерфакс-Украина".

Забастовки солидарности затронут общественный транспорт столичного региона Финляндии, рейсы авиакомпании Finnair, паромное сообщение, работу железной дороги, промышленных предприятий и других.

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"Профсоюз работников автомобильной и транспортной отрасли объявил, что поддержит трудовой спор с почтой забастовкой солидарности, начинающейся в понедельник, 25 ноября в 3.00. Это окажет значительное влияние на работу муниципальной транспортной компании HSL", – говорится в сообщении организации.

"Забастовка затронет несколько важных служб в аэропорту Хельсинки, включая наземные службы, такие как загрузка и выгрузка самолетов, заправка самолетов, а также обслуживание клиентов Finnair в аэропорту Хельсинки, кейтеринг и обслуживание на рейсах Finnair", – заявили в авиакомпании.

В общей сложности с 25 ноября отменят 250 рейсов.

Протесты затронут общественный транспорт, рейсы авиакомпаний, паромное сообщение, работу железной дороги

Протесты затронут общественный транспорт, рейсы авиакомпаний, паромное сообщение, работу железной дороги

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января в восьми крупнейших аэропортах Германии прошли так называемые предупредительные забастовки работников служб безопасности: к ним присоединятся сотрудники портов Франкфурта-на-Майне, Бремена, Дрездена, Эрфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига и Мюнхена.

Также в Берлине 15 февраля устроили массовую забастовку работники общественного транспорта. Ситуация создала проблемы для сотен тысяч жителей столицы Германии.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Финляндия
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