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2 октября • обновлено в 15:24
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"Охота" на оппозицию: в США решили "ударить" по главам силовиков России

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Сенаторы США обратились к государственному секретарю Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции против чиновников, которые в России преследуют оппозицию.

Об этом говорится в письме сенатора-республиканца Марко Рубио и сенатора-демократа Бена Кардина, под которым стоят подписи еще девяти американских законодателей, сообщает издание ТАСС. Политики призывают задействовать для этого "акт Магнитского".

"Охота" на оппозицию: в США решили "ударить" по главам силовиков России

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Авторы отмечают немаловажный момент: "в то время как против некоторых лиц санкции были введены, в отношении многих других, включая генерального прокурора Юрия Чайку и министра юстиции Александра Коновалова, санкций не было".

"Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, заключения под стражу по политическим причинам многих граждан. А также призываем задействовать акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" и "Глобальный акт Магнитского" и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти нарушения прав человека", — говорится в тексте письма.

Отметим, что акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в 2012 году. Он предусматривает применение односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных в нарушении прав человека.

Впоследствии, в декабре 2016 года, американские законодатели приняли законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "акта Магнитского" на другие страны, а не только на Россию. Впоследствии аналогичные законы приняли другие страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министерство финансов США 30 сентября ввело санкции против двух граждан России и трех компаний, которые имели отношение ко вмешательству в американские выборы президента в 2016 году.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Вашингтон не пугать Москву новыми санкциями. Так российские дипломаты отреагировали на угрозу США ввести дополнительные санкции против РФ за покупку нефти у Венесуэлы.

  • Совет Европейского Союза расширил санкции против России, они будут действовать до 15 марта 2020 года. Речь идет о наказании за подрыв территориальной целостности и угрозы независимости Украины.

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Тема
Санкции против России
Персоны
Стивен Мнучин Майк Помпео
Место
США Вашингтон
Теги
санкции Список Магнитского
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
агент путина трамп! жириновский уже требует от путина ввести войска в Украину для защиты рускоязычных-ищите инфу! опг зеленского должно быть арестовано
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина! жириновский уже требует от путина ввести войска в Украину для защиты рускоязычных-ищите инфу! опг зеленского должно быть арестовано
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