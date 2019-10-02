"Охота" на оппозицию: в США решили "ударить" по главам силовиков России

Сенаторы США обратились к государственному секретарю Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции против чиновников, которые в России преследуют оппозицию.

Об этом говорится в письме сенатора-республиканца Марко Рубио и сенатора-демократа Бена Кардина, под которым стоят подписи еще девяти американских законодателей, сообщает издание ТАСС. Политики призывают задействовать для этого "акт Магнитского".

Авторы отмечают немаловажный момент: "в то время как против некоторых лиц санкции были введены, в отношении многих других, включая генерального прокурора Юрия Чайку и министра юстиции Александра Коновалова, санкций не было".

"Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, заключения под стражу по политическим причинам многих граждан. А также призываем задействовать акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" и "Глобальный акт Магнитского" и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти нарушения прав человека", — говорится в тексте письма.

Sen Rubio & @SenatorCardin led a bipartisan group of senators in urging @SecPompeo & @stevenmnuchin1 to use existing authorities to impose sanctions against Russian officials responsible for human rights abuseshttps://t.co/Mja0JRCnfq pic.twitter.com/BrCFrWjZm3 — Senator Rubio Press (@SenRubioPress) October 1, 2019

Отметим, что акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в 2012 году. Он предусматривает применение односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных в нарушении прав человека.

Впоследствии, в декабре 2016 года, американские законодатели приняли законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "акта Магнитского" на другие страны, а не только на Россию. Впоследствии аналогичные законы приняли другие страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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