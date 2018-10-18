Огромный госдолг и хорошее образование: как экономисты оценили состояние Украины

До военной агрессии Украина занимала 73 место среди 144 стран в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ). По итогам прошедшего года мы поднялись с 89 до 83 места, однако до докризисного уровня еще далеко. Ведущие экономисты оценивали внедрение новых технологий, развитие финансовой системы, рынок труды, образование, динамику бизнеса, инновационные возможности, макроэкономическую стабильность, инфраструктуру и т.д.

OBOZREVATEL разобрался в рейтинге и выяснил, как ведущие экономисты оценили Украину.

Как оценили Украину: плохая экономика и слабые институты, но хорошее образование

Значительно продвинуться в рейтинге Украине мешает качество дорог, отсутствие гарантий права собственности, неустойчивая макроэкономическая стабильность, слабая финансовая система. К примеру, по качеству дорог Украина заняла 123 место, опередив всего 17 государств. Рядом с нами – Коста-Рика и Венесуэла.

"Что касается макроэкономики, Украина и Азербайджан занимают более низкие позиции, чем в среднем по их региону, из-за двузначной инфляции и увеличения или высокого государственного долга", - говорится в исследовании.

"Украина и Азербайджан занимают более низкие позиции, чем в среднем по их региону, из-за двузначной инфляции и увеличения или высокого государственного долга", - говорится в исследовании.

Всего 9 стран, в которых ФЭВ проводил исследование, оказались хуже по показателям макроэкономической стабильности. В результате Украина заняла 131 место. В этом параметре оценивали уровень долга и инфляцию. Такую же оценку государство получило и по параметру "терроризм".

В то же время по качеству исследовательских институтов – 44 место (на уровне Гонконга и Новой Зеландии). Одну из лучших оценок Украина получила по стоимости начала бизнеса (18 место), также ведущие экономисты высоко оценили рынок труда – 66 место. К примеру, по уровню образование украинцы заняли 46 место, способность к инновациям – 58 место.

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Как можно улучшить ситуацию:

закончить войну на Донбассе (снижение террористической угрозы);

снизить уровень коррупции, реформировать суды, провести земельную реформу (улучшит гарантию права собственности);

инвестировать в развитие инфраструктуры, строительство дорог (рост в позиции качество дорог);

продолжить программу с МВФ, нарастить экспорт и постепенно сократить госдолг (улучшение макроэкономической стабильности).

Несколько недель назад министр экономического развития и торговли Степан Кубив в Верховной Раде рассказал, как, по его мнению, можно добиться мощного роста экономики. При этом политик отметил: причина большого спада последних нескольких лет – агрессия со стороны России. Из-за войны и оккупации части территории Украина потеряла 20% экономики, 7,2% территории. При этом министр уверен, что ситуация уже улучшается. "Экспорт украинских товаров демонстрирует рост 19 месяцев подряд. За семь месяцев этого года украинские предприятия экспортировали товаров на 26 млрд долларов – металла, машин, оборудования, агропродукции, ядерных реакторов", – отметил Кубив.

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В то же время министр признал, что этого недостаточно и для мощного результата экономика должна расти на уровне 5-7% в год (рост в следующем году будет на уровне 3%). По его словам, есть пять условий для увеличения ВВП:

продолжение реформ;

борьба с коррупцией;

привлечение инвестиций;

модернизация производства;

поддержка малого и среднего бизнеса;

рост экспорта.

О чем говорит рейтинг ВЭФ

Как отмечают авторы исследования, глобальный индекс конкурентоспособности показывает способность разных государств развиваться в условиях новой технологической революции и хрупкого экономического роста. "Каждая страна должна стремиться максимизировать свой балл по каждому показателю, и оценка указывает на его текущий прогресс", - отмечается в отчете.

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Если во второй половине 20-го века путь экономического развития был относительно ясным: отсталые страны должны были внедрять индустриализацию, используя низкоквалифицированную и дешевую рабочую силу, то новые технологии фактически сделали такой рецепт бездейственным. Цифровизация позволяет стартапам и даже целым странам выходить на мировые рынки. В отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) говорится, что для развивающихся стран, к которым относится и Украина, это шанс резко ускорить темпы роста экономики и "догнать" развитые государства. Время промышленных гигантов уже позади. Три крупнейшие по объемам капитализации компании – связаны с цифровой экономикой.

Крупнейшая в мире сеть супермаркетов, в которой работают сотни тысяч человек, зарабатывает меньше, чем самая крупная онлайн-площадка для продаж. А "умные" электрокары уже потеснили производителей, которые десятками лет занимали первенство на автомобильном рынке.

"Экономики должны быть целостными в своем подходе к конкурентоспособности вместо того, чтобы сосредоточиться только на одном конкретном факте… Например, если инвестировать в технологии, но при этом не инвестировать в цифровые навыки, это не даст значительный прирост производительности. Чтобы увеличить конкурентоспособность, ни одна область не может быть обделена", - говорится в исследовании.