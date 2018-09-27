Переговоры с МВФ: в НБУ раскрыли детали и назвали сроки

Заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что поддержка со стороны МВФ для Украины - это очень позитивный сигнал для всех кредиторов. Если у страны будет новая программа, это даст ей огромные возможности. Также по его словам, Украина вполне может получить транш в этом году.

Об этом он заявил в интервью "Экономической правде". Заместитель главы отметил, что вопросов по газу на переговорах было несколько, но он не может их комментировать. "Это не в моей компетенции. Это больше по части Министерства финансов и правительства", - сказал Чурий.

По его словам, во время переговоров обсуждались: реформа банковской системы, вопросы докапитализации, результаты стресс-тестирования банков. Все темы, которые мы всегда обсуждаем: проблему NPL и процесс снижения кредитов связанным лицам, ситуацию с госбанками и корпоративным управлением, макроэкономическую стабильность, инфляцию, аккумуляцию резервов, платежный баланс.

"Есть хорошее понимание с обеих сторон. Все вопросы НБУ в рамках сотрудничества с кредитором или решены, или решаются", - сказал он.

Чурий также сообщил, что существующая программа с МВФ заканчивается в марте 2019 года. "Следующий год у нас непростой, поскольку это год значительных валютных платежей по госдолгу и год выборов - президентских и парламентских", - сообщил он.

Замглавы НБУ добавил, что для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности необходима помощь со стороны международных кредиторов.

"Поддержка со стороны МВФ — это очень позитивный сигнал для всех кредиторов. Если у нас будет новая программа, это даст нам возможность безболезненно пройти предвыборный и выборный период и не допустить негативного влияния на макростабильность, которую мы имеем", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, миссия МВФ посещала Киев с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий, экономической политики и следующих шагов, включая финансовую помощь.