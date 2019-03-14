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"Огромные дыры": блогер показал ужасы с дорогами на Донбассе

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В городе Лисичанск Луганской области посреди улиц на дорогах зияют огромные дыры.

"Прогуливаюсь по Лисичанску, наслаждаясь местными дорогами. Ямы выше щиколотки, какие-то грязевые наслоения", – пишет блогер Денис Казанский в Telegram.

"В одном месте в огромной дыре посреди улицы натурально, как в окопе, прятался голубь. Если присмотреться, можно увидеть, как он пьёт мутную водичку", – добавил он.

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Дороги в Лисичанске привели блогера в ужас.

"Не помню такого ужаса где-то еще. Самая дичь у "крепких хозяйственников", как всегда", – резюмировал Казанский.

"Огромные дыры": блогер показал ужасы с дорогами на Донбассе

Telegram Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен. В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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