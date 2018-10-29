''Огромная угроза'': в Польше забили тревогу из-за украинских заробитчан

После открытия Германией рынка труда для сотрудников из-за пределов ЕС, что планируется на начало 2019 года, Польша может пострадать от существенного дефицита персонала.

Как пишет RzeczPospolita, данные опроса Службы занятости свидетельствуют, что до 59% украинских работников могут перебраться в ФРГ.

"Это огромная угроза для польской экономики. В течение 2-3 месяцев дефицит в персонале вырос бы со 165 тыс. человек до более чем 500 тыс. вакансий. Это негативно скажется на нашем экономическом росте. Также это вызовет огромное давление на зарплату и приведет к снижению конкурентоспособности наших компаний", - отметил руководитель кадрового агентства Personnel Service Кшиштоф Инглот.

При этом президент строительной компании Budimeks Дариуш Блохер подчеркнул, что как минимум 20% работающих на строительных площадках в Польше - это люди из Украины и Беларуси, "без которых отрасль не сможет справиться".

Президент Unibep Лешек Голомбецки также подчеркнул, что заработная плата в строительстве растет, однако не рук для работы все равно не хватает. "В 2019 году будет только хуже, потому что украинцы пойдут на Запад", - сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинских заробитчан предупредили о серьезных проблемах с пенсией. Все из-за того, что трудовые мигранты не платят страховые взносы в Украине.