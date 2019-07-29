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"Однозначная позиция": у Зеленского рассказали, возобновят ли поставку воды в Крым

2.8т Читать материал на украинском

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день нельзя говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом на оккупированный полуостров.

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной", – сообщил Кориневич в интервью "Сегодня".

"Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма", – добавил он.

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Представитель президента отметил, что в ближайшее время не будет изменений в этом подходе.

"Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", – сообщил Кориневич.

Он также подчеркнул, что аналогичная позиция в Офисе президента и относительно снабжения оккупированного Крыма электроэнергией.

Представитель президента отметил, что в ближайшее время не будет изменений в этом подходе

Представитель президента отметил, что в ближайшее время не будет изменений в этом подходе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Мост сделали, электромост провели, и воду проведём. На зло убогим скаклам)
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Pyankovsky Alexey, В голову себе проведите. Энергохвост постоянно на ремонтах, електричество по всему Крыму отключают по графику. Супер энергохвост!!! Мост постоянно пустой, где же 10 млн. обещанных туристов и очень дешевые продукты. А воду желательно, вместе с медузами подавать.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Странные вы существа х0хлы.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кризский Игорь, Ты вероятно уже "дососался" Раз с такой уверенностью говоришь?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
И снова проходил мимо, Сосать, вам, до третьего пота, нет до болезни боткина.
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