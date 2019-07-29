"Однозначная позиция": у Зеленского рассказали, возобновят ли поставку воды в Крым

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день нельзя говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом на оккупированный полуостров.

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной", – сообщил Кориневич в интервью "Сегодня".

"Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма", – добавил он.

Представитель президента отметил, что в ближайшее время не будет изменений в этом подходе.

"Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", – сообщил Кориневич.

Он также подчеркнул, что аналогичная позиция в Офисе президента и относительно снабжения оккупированного Крыма электроэнергией.

Представитель президента отметил, что в ближайшее время не будет изменений в этом подходе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.

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