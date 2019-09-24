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24 сентября • обновлено в 09:39
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"Одновременно для всех": у Зеленского озвучили важный нюанс по запуску рынка земли

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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что покупку земли нужно позволить одновременно для физических и юридических лиц.

Он считает, что рынок земли не нужно внедрять поэтапно, чтобы поддержать собственника земли и дать возможность малому фермеру ее купить, передают "Факты".

"Если мы накладываем ограничения, то можем помочь украинцу, который будет покупать землю, но мы вредим владельцу земли", – сообщил Милованов.

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Министр подчеркнул, что одновременное внедрение рынка земли для физических и юридических лиц обусловлено тем, что нужно поднять цену, но и дать дотацию тем, кто будет создавать маленькие фермы.

Рынок земли не нужно внедрять поэтапно, чтобы поддержать собственника земли и дать возможность малому фермеру ее купить

Рынок земли не нужно внедрять поэтапно, чтобы поддержать собственника земли и дать возможность малому фермеру ее купить

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
мораторий на землю рынок земли
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