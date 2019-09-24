"Одновременно для всех": у Зеленского озвучили важный нюанс по запуску рынка земли

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что покупку земли нужно позволить одновременно для физических и юридических лиц.
Он считает, что рынок земли не нужно внедрять поэтапно, чтобы поддержать собственника земли и дать возможность малому фермеру ее купить, передают "Факты".
"Если мы накладываем ограничения, то можем помочь украинцу, который будет покупать землю, но мы вредим владельцу земли", – сообщил Милованов.
Министр подчеркнул, что одновременное внедрение рынка земли для физических и юридических лиц обусловлено тем, что нужно поднять цену, но и дать дотацию тем, кто будет создавать маленькие фермы.
Рынок земли не нужно внедрять поэтапно, чтобы поддержать собственника земли и дать возможность малому фермеру ее купить
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
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