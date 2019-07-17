Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Одни из лучших в мире": стоимость ценных бумаг Украины достигла исторического максимума

1.7т Читать материал на украинском

Цена украинских VRI-варрантов (ценные бумаги) достигла исторического максимума – 72% от номинала.

За последние полгода они принесли владельцам 49,31% годовых в долларах, сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"И это стало одной из лучших инвестиций в мире за последние полгода", – заявил Компаниец.

Новости
В Украине показали области-лидеры по темпам роста экономики

С начала торговли VRI-варантами на бирже (февраль 2016 года) их стоимость уже выросла более чем в 2,5 раза.

Он также отметил, что недавно Bank Of America Merrill Lynch в своем инвестиционном отчете по Украине рекомендовал покупать украинские VRI-варранты и определил их справедливую стоимость в размере 86% от номинала при консервативном прогнозе.

"Напоминаю, что Майкл Хазенстаб, руководитель Franklin Templeton Investments, назвал покупку украинских еврооблигаций одной из лучших своих инвестиций. Franklin Templeton Investments держит один из крупнейших пакетов украинских облигаций", – резюмировал Компаниец.

Цена украинских VRI-варрантов достигла исторического максимума

Цена украинских VRI-варрантов достигла исторического максимума

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%.

Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленную цель.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Фига они обесценились почти в два раза
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Уже бегу менять американские облигации на украинские!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel