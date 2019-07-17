"Одни из лучших в мире": стоимость ценных бумаг Украины достигла исторического максимума

Цена украинских VRI-варрантов (ценные бумаги) достигла исторического максимума – 72% от номинала.

За последние полгода они принесли владельцам 49,31% годовых в долларах, сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"И это стало одной из лучших инвестиций в мире за последние полгода", – заявил Компаниец.

С начала торговли VRI-варантами на бирже (февраль 2016 года) их стоимость уже выросла более чем в 2,5 раза.

Он также отметил, что недавно Bank Of America Merrill Lynch в своем инвестиционном отчете по Украине рекомендовал покупать украинские VRI-варранты и определил их справедливую стоимость в размере 86% от номинала при консервативном прогнозе.

"Напоминаю, что Майкл Хазенстаб, руководитель Franklin Templeton Investments, назвал покупку украинских еврооблигаций одной из лучших своих инвестиций. Franklin Templeton Investments держит один из крупнейших пакетов украинских облигаций", – резюмировал Компаниец.

Цена украинских VRI-варрантов достигла исторического максимума

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%.

Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленную цель.

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