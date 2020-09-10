Одна страна ЕС заблокировала санкции против Беларуси – СМИ
Евросоюз не смог договориться о санкциях против Беларуси из-за ультиматума Кипра, который заблокировал решение.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. Отмечается, что Евросоюз должен добиться согласия всех 27 стран-участниц, чтобы ввести ограничительные санкции против высокопоставленных белорусских чиновников.
По данным агентства, Кипр добивается, чтобы ЕС добавил в санкционный список семь турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа.
"Пока Брюссель не примет соответствующие меры, Никосия отказывается поддержать совместное решение стран союза. Это привело к тому, что решение по Беларуси оказалось заблокировано: для принятия внешнеполитических решений требуется единогласная позиция всех стран-участниц ЕС", – сказано в материале.
Чтобы добиться всеобщей поддержки санкций против белорусских чиновников, властям Евросоюза пришлось согласиться ускорить работу по введению санкций против Турции. Однако из-за того, что технические переговоры по этому вопросу еще не проведены, соответственно, откладываются и ограничения в отношении Минска.
Собеседники агентства говорят, что прорыва по этому направлению в Брюсселе ждут к концу сентября.
Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа косвенно намекнул на возможность наложения вето на решение по Беларуси.
"Мы не хотим двойных стандартов", — сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли республика на санкции в отношении Белоруссии без новых ограничений против Турции.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС подтвердили, что работа по санкциях против Беларуси активно ведется.
Европейский Союз официально не признал результаты выборов президента Беларуси, так как посчитал их ни честными, ни справедливыми.
Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал "без промедления" усилить давление путем санкций на режим Александра Лукашенко.
По информации СМИ, Европейский Союз не будет вводить санкции лично против Лукашенко.