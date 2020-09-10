Одна страна ЕС заблокировала санкции против Беларуси – СМИ

Евросоюз не смог договориться о санкциях против Беларуси из-за ультиматума Кипра, который заблокировал решение.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. Отмечается, что Евросоюз должен добиться согласия всех 27 стран-участниц, чтобы ввести ограничительные санкции против высокопоставленных белорусских чиновников.

По данным агентства, Кипр добивается, чтобы ЕС добавил в санкционный список семь турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа.

"Пока Брюссель не примет соответствующие меры, Никосия отказывается поддержать совместное решение стран союза. Это привело к тому, что решение по Беларуси оказалось заблокировано: для принятия внешнеполитических решений требуется единогласная позиция всех стран-участниц ЕС", – сказано в материале.

Чтобы добиться всеобщей поддержки санкций против белорусских чиновников, властям Евросоюза пришлось согласиться ускорить работу по введению санкций против Турции. Однако из-за того, что технические переговоры по этому вопросу еще не проведены, соответственно, откладываются и ограничения в отношении Минска.

Собеседники агентства говорят, что прорыва по этому направлению в Брюсселе ждут к концу сентября.

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа косвенно намекнул на возможность наложения вето на решение по Беларуси.

"Мы не хотим двойных стандартов", — сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли республика на санкции в отношении Белоруссии без новых ограничений против Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС подтвердили, что работа по санкциях против Беларуси активно ведется.