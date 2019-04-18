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МирСпорт

/Новости экономики

Одна из стран ЕС резко сократила импорт газа из России: что произошло

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​Польша по итогам первого квартала 2019 года более чем на 1 млрд кубометров сократила импорт газа из Российской Федерации.

В частности, за соответствующий период Польша импортировала из России 1,79 млрд кубометров газа, сообщает ТVP.

По данным польской государственной нефтегазовой компании PGNiG, это почти на 1,2 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было импортировано 2,98 млрд кубометров газа.

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Всего по итогам первого квартала текущего года Польша импортировала 3,67 млрд кубометров газа. Из этой цифры более 0,7 млрд кубометров являются поставками сжиженного газа LNG.

Одна из стран ЕС резко сократила импорт газа из России: что произошло

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Место
Польша
Тег
Новости России
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вованов вован
вованов вован
Вообще-то только ГП из РФ экспортирует в ЕС 200 лярдов и какие-то 2 согласитесь- мелочь.
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Крым Андрей
Крым Андрей
А если учесть, что уменьшение потребления газа "одной европейской страной", соответственно, вызывает и уменьшение получения прибыли Дуркаиной от прокачки этого самого количества газа, то радость чубатых европапуасов вполне понятна.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Поляки, покусаные хохлами, стараются превозмочь их в вылизывании пендосских дуп.
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