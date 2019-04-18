Одна из стран ЕС резко сократила импорт газа из России: что произошло

Польша по итогам первого квартала 2019 года более чем на 1 млрд кубометров сократила импорт газа из Российской Федерации.
В частности, за соответствующий период Польша импортировала из России 1,79 млрд кубометров газа, сообщает ТVP.
По данным польской государственной нефтегазовой компании PGNiG, это почти на 1,2 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было импортировано 2,98 млрд кубометров газа.
Всего по итогам первого квартала текущего года Польша импортировала 3,67 млрд кубометров газа. Из этой цифры более 0,7 млрд кубометров являются поставками сжиженного газа LNG.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директивы, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающий усиление требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок в Газовой директивы ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директивы.
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