Одна из стран ЕС резко сократила импорт газа из России: что произошло

​Польша по итогам первого квартала 2019 года более чем на 1 млрд кубометров сократила импорт газа из Российской Федерации.

В частности, за соответствующий период Польша импортировала из России 1,79 млрд кубометров газа, сообщает ТVP.

По данным польской государственной нефтегазовой компании PGNiG, это почти на 1,2 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было импортировано 2,98 млрд кубометров газа.

Всего по итогам первого квартала текущего года Польша импортировала 3,67 млрд кубометров газа. Из этой цифры более 0,7 млрд кубометров являются поставками сжиженного газа LNG.

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