Одна из крупнейших криптобирж Binance внезапно ушла в офлайн

Одна из крупнейших по объему торгов криптовалютная биржа Binance во вторник, 4 марта, внезапно ушла в офлайн, но возобновила работу через пару часов.

Об этом сообщили на официальной страничке Binance. Отмечается, что в через некоторое время после обвала появилась информация "о технических работах".

На определенное время на бирже стали недоступными спотовая, маржинальная и P2P-торговля. Также трейдеры не могут вывести свои средства, отключены ряд функций. Вместе с тем другая фьючерсная платформа Binance Futures работает без изменений.

Глава Binance Чанпен Чжао поспешил успокоить пользователей, заявив, что их средства в безопасности. Говоря о возможных причинах сбоя, Чжао рассказал о проблеме с брокером сообщений. Также он сообщил, что данный вопрос практически решен и скоро будут запущены все системы.

"Проблема была исправлена. Системы возвращаются в онлайн. Где-то через 15-30 мин. Но я обычно ошибаюсь", - написал глава Binance.

