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4 марта • обновлено в 16:51
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Одна из крупнейших криптобирж Binance внезапно ушла в офлайн

1.6т
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Одна из крупнейших по объему торгов криптовалютная биржа Binance во вторник, 4 марта, внезапно ушла в офлайн, но возобновила работу через пару часов.

Об этом сообщили на официальной страничке Binance. Отмечается, что в через некоторое время после обвала появилась информация "о технических работах".

На определенное время на бирже стали недоступными спотовая, маржинальная и P2P-торговля. Также трейдеры не могут вывести свои средства, отключены ряд функций. Вместе с тем другая фьючерсная платформа Binance Futures работает без изменений.

Binance напугала пользователей

Binance напугала пользователей

oracletimes.com

Глава Binance Чанпен Чжао поспешил успокоить пользователей, заявив, что их средства в безопасности. Говоря о возможных причинах сбоя, Чжао рассказал о проблеме с брокером сообщений. Также он сообщил, что данный вопрос практически решен и скоро будут запущены все системы.

"Проблема была исправлена. Системы возвращаются в онлайн. Где-то через 15-30 мин. Но я обычно ошибаюсь", - написал глава Binance.

В рейтинге сервиса Coinmarketcap.com биржа Binance занимает второе место.

Одна из крупнейших криптобирж Binance внезапно ушла в офлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, пик курса биткоина в $20 тыс., достигнутый в 2017 году, может быть пробит и подобраться к отметке в $90 тыс.

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Автор
Маргарита Лукьянец
Тема
Криптовалюты
Теги
криптовалюта Bitcoin
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