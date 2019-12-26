Одна из ключевых реформ: Украина почти завершила разделение "Нафтогаза"

"Оператор ГТС Украины" получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

Как сообщил в своем телеграмм-канале премьер-министр Алексей Гончарук, таким образом процедура анбандлинга почти завершена.

"Отныне Украина имеет независимого оператора ГТС, который будет полностью отделен от НАК "Нафтогаз". НКРЭКУ окончательно сертифицировала оператора газотранспортной системы в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС. "Оператор ГТС Украины" получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года", – сказано в сообщении.

Анбандлинг "Нафтогаза"

Как отметил глава правительства, это одна из ключевых для Украины реформ и она уже успешно реализована.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 2359-1 о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предполагает отделение от компании газотранспортной системы.

Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что "Нафтогаз" три года затягивал создание независимого оператора ГТС.

Директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский отметил, что Украина создает нового оператора ГТС для подписания договоров со странами ЕС.

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