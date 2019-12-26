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26 декабря • обновлено в 17:03
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Одна из ключевых реформ: Украина почти завершила разделение "Нафтогаза"

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"Оператор ГТС Украины" получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

Как сообщил в своем телеграмм-канале премьер-министр Алексей Гончарук, таким образом процедура анбандлинга почти завершена.

"Отныне Украина имеет независимого оператора ГТС, который будет полностью отделен от НАК "Нафтогаз". НКРЭКУ окончательно сертифицировала оператора газотранспортной системы в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС. "Оператор ГТС Украины" получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года", – сказано в сообщении.

Анбандлинг "Нафтогаза"

Анбандлинг "Нафтогаза"

Как отметил глава правительства, это одна из ключевых для Украины реформ и она уже успешно реализована.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 2359-1 о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предполагает отделение от компании газотранспортной системы.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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