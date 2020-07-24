Один из кредиторов Украины выдвинул требование из-за поджога дома Шабунина

Валентина Гембарская Экономика 10:04, 24.07.2020 Обновлено: 10:45, 24.07.2020

Представительство Всемирного банка в Украине требует от власти оперативно расследовать дело о поджоге дома антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, Всемирный банк обеспокоен этим событием.

Представительство призывает украинские органы власти привлечь виновных к ответственности.

"Всемирный банк присоединяется к ЕС, Великобритании и другим международным партнерам, выражая глубокую обеспокоенность пожаром в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и угрозой для его семьи. Мы призываем украинские органы власти обеспечить беспристрастное и оперативное расследование, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно быть в состоянии выполнять свою миссию свободно, без запугивания и насилия", – говорится в заявлении.

Реакция на поджог дома Шабунина
Facebook Всемирного банка

Как писал OBOZREVATEL, основатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что неизвестные сожгли его дом под Киевом. Это произошло ночью 23 июля, в результате ЧП никто не пострадал. Мать активиста связывает поджог с работой сына.

Президент Владимир Зеленский назвал поджог признаком того, что общество не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений.

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