МоваЯзык

Топ-темы:

Один из кредиторов Украины выдвинул требование из-за поджога дома Шабунина

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
2,6 т.
Один из кредиторов Украины выдвинул требование из-за поджога дома Шабунина

Всемирный банк отреагировал на поджог дома Шабунина.

Представительство Всемирного банка в Украине требует от власти оперативно расследовать дело о поджоге дома антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, Всемирный банк обеспокоен этим событием.

Представительство призывает украинские органы власти привлечь виновных к ответственности.

"Всемирный банк присоединяется к ЕС, Великобритании и другим международным партнерам, выражая глубокую обеспокоенность пожаром в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и угрозой для его семьи. Мы призываем украинские органы власти обеспечить беспристрастное и оперативное расследование, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно быть в состоянии выполнять свою миссию свободно, без запугивания и насилия", – говорится в заявлении.

Реакция на поджог дома Шабунина

Реакция на поджог дома Шабунина Facebook Всемирного банка

Как писал OBOZREVATEL, основатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что неизвестные сожгли его дом под Киевом. Это произошло ночью 23 июля, в результате ЧП никто не пострадал. Мать активиста связывает поджог с работой сына.

Президент Владимир Зеленский назвал поджог признаком того, что общество не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений.

УкраинаВсемирный банкВиталий Шабунин
Поделиться в Facebook
  2. Экономика