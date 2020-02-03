"Один из худших показателей за историю независимости": экономист сообщил неутешительные данные о госбюджете

В январе 2020 года выполнение плана доходов в государственный бюджет составило 78,54%, что является одним из худших показателей за всю историю независимости Украины.

Соответствующие данные в Facebook привел экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. При этом он показал показатели последних лет:

в январе 2019 года план был выполнен на 89,25%;

в январе 2018 года на 102,80%;

в январе 2017 года на 138,72%.

Экономист сообщил о невыполнении плана поступлений в госбюджет Украинская правда

"Невыполнение плана поступлений в Государственный бюджет составило 13,9 млрд грн, или -21,46% к плану, собрали 50,7 млрд грн при плане 64,6 млрд грн", – сообщил Компаниец.

По его данным, на невыполнение плана повлияли следующие факторы:

в таможне снова существенное невыполнение плана поступлений, собрали 18,1 млрд грн при плане в 26 млрд грн, а год назад было собрано 22,5 млрд грн.

налоговая даже благодаря авансовым платежам Нафтогаза и продолжению блокирования возмещения НДС не смогла выполнить план, собрали 22,4 млрд грн, при плане 28,2 млрд грн.

поступления в местные бюджеты составили 21,5 млрд грн при плане 23,2 млрд грн, это 7,4% к плану;

ЕСВ собрано 22 млрд грн, это только на 2,8 млрд грн больше, чем год назад или +14,89%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист сообщил о буме торговли в Украине. По итогам 2019 она выросла на 10,5%, а индекс физического объема оборота розничной торговли составил 112,5%

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