Одесская таможня получила нового руководителя

Назначен новый начальник Одесской таможни Гостаможслужбы. Им стал Михаил Грибанов. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил основатель Антикоррупционного сообщества Украины Роман Лаврив.

Михаил Грибанов

"Все разгоняют новость о назначении Грибанова на должность начальника Одесской таможни Гостаможслужбы, а где все те, что уважали и почитали Евгения Кодиса (главу Одесской таможни до февраля 2020 года. – Ред.)? Те, что в течение 3-х месяцев "выливали тонны" слов похвалы ему? Где? Никто даже не поблагодарил его за то, что не дал пропасть Одесской таможне, а последний месяц выполнил план пополнения бюджета! Спасибо, господин Евгений, за проделанный титанический труд!", - написал Лаврив.

Евгений Кодис

Он также изложил приказы за подписью председателя Гостаможслужбы Максима Нефедова о кадровых изменениях на Одесской таможне.

Пост Романа Лаврива

Под руководством Евгения Кодиса в течение января-февраля 2020 года Одесской таможней Гостаможслужбы в правоохранительные органы было направлено 13 протоколов о противоправных деяниях, в частности, перевозке патронов к огнестрельному оружию, монет, каннабиса, героина и прекусоров в растворе и таблетках – тогда как за аналогичный период 2019-го таможенники передали всего 5 таких протоколов.

В целом за 2020 год на Одесской таможне было составлено 316 протоколов о нарушении таможенных правил на общую сумму 19 млн. 364 тыс. грн. По 47 протоколам было изъято предметов правонарушений на сумму около 4,5 млн грн., Стоимость изъятых по 50% протоколов предметов пока определяется (в 2019 году было составлено 43 протокола на общую сумму 12,6 млн грн).

Кроме того, общая сумма составленных протоколов о нарушении таможенных правил в 2020 году на 15 млн гривен значительно превышает соответствующий показатель 2019 года.

При этом, несмотря на то, что индикативный показатель доходов по общему фонду на февраль 2020 года для Одесской таможни Гостаможслужбы был увеличен на 14,8% по сравнению с предыдущим годом (при увеличении на 4,7% для других таможен), одесские таможенники под руководством Евгения Кодиса в феврале смогли выполнить план по поступлениям. А в декабре 2019-январе 2020-го Одесская таможня обеспечила перечисление в государственный бюджет 255 млн долларов – при 36 млн долларов за аналогичный предыдущий период. Эта сумма эквивалентна 185 минимальным зарплатам или 460 тысяч минимальных пенсий.

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