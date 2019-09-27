Из-за налоговых инициатив властей "Арселор" начал говорить о закрытии шахт

Изменения по налогу на добычу железной руды, которые могут быть приняты в рамках законопроекта №1210, приведут к ухудшению финансового состояния украинского ГМК.

Об этом рассказал советник по вопросам взаимоотношений с органами власти "АрселорМиттал Кривой Рог" Владимир Ткаченко, передает сайт компании. По его словам, даже без учета этих поправок в Налоговый кодекс Украины предприятие работает сегодня на грани рентабельности.

"Мировая конъюнктура очень переменчива. Если в первом полугодии 2018 года мы получили прибыль в размере 4,2 млрд грн, то за тот же период 2019-го – убыток в 79 млн грн. На конец первого полугодия остатки нереализованной металлопродукции на складах предприятия выросли до 419 тыс. тонн, что на 273 тыс. тонн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. И прогнозы неутешительные: по третьему кварталу мы видим, что цены и спрос на металлопродукцию продолжают падать, а ожидания рецессии мировой экономики только усиливаются. Сырьевые рынки рискуют попасть в период длительного спада цен, что мы уже неоднократно наблюдали в своей истории. Предприятие получало убытки по итогам 2009, 2012, 2013, 2014 годов, незначительную прибыль – в 2015-2016 годах. После двух лет благоприятных цен (2017-2018 годы) мы снова переживаем непростой финансовый год", - отметил Ткаченко.

Добыча железной руды в Украине nedra.com.ua

По его словам, разговоры о том, что горно-металлургическая отрасль получает сверхприбыль и ей нужно увеличить налоговую нагрузку - ошибочные. Они появляются либо от незнания реальной ситуации в отрасли, либо от желания пожертвовать конкурентоспособностью ГМК на мировых рынках в интересах бюджета и увеличения его расходов.

Кроме того, предложенные законодательные изменения идут наперекор мировой практике в своем стремлении сделать объектом налогообложения не добытую руду из недр, а железорудный концентрат и агломерат. Непонятно, как их можно отнести к категории первичной обработки полезных ископаемых. Речь идет о технологических процессах на рудо-обогатительных и агломерационных фабриках, которые принципиально меняют химические свойства добытого ископаемого. Это готовые продукты, которые продаются на рынках.

Новости Нардеп предложил ограничить транзит железной руды из России через Украину

"Непонятно также, почему при обсуждении ренты не учитывают затраты всего ГМК, а оценивают только прибыль от экспорта концентрата. Отрасль состоит не только из ГОКов. У нашего предприятия полный цикл производства – от добычи руды до выпуска конечной металлопродукции. На экспорт уходит лишь пятая часть концентрата – 1,9 млн тонн в год, основная часть (8 млн тонн) используется для собственного металлургического производства. И его рентабельность значительно ниже, чем от экспорта концентрата. Для примера: за первые полгода 2019-го себестоимость реализованной металлопродукции у нас выросла на 6 млрд грн. Рост затрат стал основной причиной получения убытка предприятием в первой половине года", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что производительность продукции с высокой степенью переработки и с добавленной стоимостью, нужно стимулировать поправочными коэффициентами к ренте, как предлагалось не раз, а не ориентироваться лишь на экспорт сырья и мерить по нему всю горно-металлургическую отрасль. Любые налоговые новации не должны нарушать принцип нейтрального и справедливого налогообложения.

Сейчас не самое благоприятное время для фискальных инициатив – мировая экономика стоит на пороге кризиса, считает эксперт.

"Своими неосторожными действиями в налоговой сфере депутаты могут спровоцировать сокращение производства и темпов роста украинской экономики. К примеру, в случае увеличения ренты в нынешнем варианте (более чем в 4 раза) подземная добыча в шахте "АрселорМиттал Кривой Рог" станет нерентабельной, что может привести к ее закрытию. На шахте работает свыше 1000 человек", - подытожил Ткаченко.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!