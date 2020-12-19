Очередной миллиард для бюджета Украины

Дмитрий Сенниченко Экономика 17:00, 19.12.2020

Очередной миллиард для бюджета Украины

Надеюсь, среди инвесторов были Николаи.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Зеленский пригласил украинцев на елку под ОП в разгар коронавируса. Видео

Шмыгаль – о зарплате врачей: мы не можем забрать пенсии у пенсионеров и отдать все медикам

Врачи не хотят заглядывать в карманы нищим украинцам, – Голубовская

В Украине могут резко поднять налоги, чтобы хватило на пенсии: министр раскрыла детали

"Холостячка": стало известно, кто победил в шоу