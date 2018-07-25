"Очередное дно": вице-премьер агрессивно высказалась в адрес критиков президентского вето

Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон о предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов, чтобы разрушить схемы незаконного обогащения.

Как написала в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, критики решения президента лишь распространяют популистские заявления.

"Украинская популисты пробили очередное дно. Отвратительно от реакции критиков президента на его вето с предложениями на закон №5495, которым "заслуженные спасатели лесов" снова хотят убить двух зайцев: помочь зарабатыванию грязных денег и создать проблемы в наших отношениях с ЕС", - сказано в сообщении.

По ее словам, именно из-за моратория на вырубку леса деревообрабатывающая отрасль "ушла в тень".

"Скажите, кто выиграл от вашего моратория? Леса рубят и все так же вывозят за границу, вот только на бумаге они называются дровами. Из Украины выезжают дрова, а в ЕС уже попадают кругляком. Огромные деньги идут вне бюджета и цементируют черные схемы, которые вы подаете за праведное", - гневно высказалась Климпуш-Цинцадзе.

Она указала на тот факт даже после введения моратория на экспорт древесины производители и дальше жалуются на нехватку сырья из-за отсутствия прозрачного рынка.

Вице-премьер призвала критиков президентского закона не врать о том, что Порошенко наложил вето на борьбу с контрабандой.

"Его замечания касаются не норм закона об усилении ответственности за рубку - эти изменения и президент, и правительство поддерживают. Так, необходимо решать проблему через жесткий учет древесины, повышение уголовной ответственности за незаконную вырубку и "черную" продажу, через приоритизацию экологических задач...", - сказано в сообщении.

По ее словам, президент четко указал на причины своего решения, поскольку это грозит грубым нарушением соглашений с ВТО и ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля несмотря на позицию Кабинета министров Порошенко ветировал законопроект №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду леса.