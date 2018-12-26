Очередная махинация Фукса: как одиозный олигарх кинул Украину на миллионы

Российский олигарх Павел Фукс пытается заполучить последний лакомый кусок в энергетике – "Центрэнерго". После неудачных переговоров с конкурентами приватизацию предприятия сорвали, а украинский бюджет из-за пересмотра цены может потерять сотни миллионов гривен.

OBOZREVATEL разобрался, как и почему сорвали продажу "Центрэнерго" и кто на этом заработает.

Как и почему завалили приватизацию

Несколько недель назад Фонд госимущества отменил приватизацию последнего государственного лакомого куска в энергетике – "Центрэнерго". Как заявил в интервью ЭП "угольный смотрящий" Виталий Кропачев, до этого к нему приходили люди, которые пытались договориться о совместном участии в конкурсе по приватизации.

В разговоре с журналистом Кропачев дал понять, что речь идет в том числе о российском олигархе Павле Фуксе. До этого компания Фукса "Укрнефтебурение" внесла в повестку собрания акционеров вопрос приватизации "Центренерго". При стартовой цене в 5,9 млрд грн цену планировали повышать максимум до 10 млрд грн.

Павел Фукс Зеркало недели

Видимо, такая цена оказалась слишком высокой. Олигарх Павел Фукс пришел к Кропачеву с предложением приватизировать вместе. "Предложения были: объединиться, совместно купить. Мне неинтересны эти предложения. Независимо от персоналий и значимости этих людей в стране", – рассказал Корпачев в интервью, при этом отказавшись называть фамилию Фукса.

Что интересно, следом за этим отказом отменилась и приватизация. Такое решение принял Фонд госимущества (ФГИ). Партнер Фукса по энергетическому бизнесу – Виталлий Хомутынник – как ранее писал OBOZREVATEL, предположительно связан с руководителем Фонда госимущества Виталием Трубаровым. Ранее от решения ФГИ отдать на откуп нескольким частным компаниям базу информации о стоимости недвижимости фирмы, связанные с Хомутынником, получили около 600 млн грн в год.

То есть это уже не первое решение, которое ФГИ принимает в пользу Хомутынника. Теперь в махинациях принял участие и российский олигарх Павел Фукс. Схема выглядит таким образом: компания Фукса и Хомутынника заявляет о намерении приватизировать "Центрэнерго", цена оказывается слишком высокой, залог не вносят. Параллельно с этим Фукс пытается договориться о совместной покупке актива, переговоры срываются, конкурс на приватизацию отменяют.

К слову, источником средств для покупки "Центрэнерго" может стать еще одна схема российского олигарха — с "Киевским метрополитеном". Так, вагоны, которые Фукс продал метро за 0,36 млрд грн, за счет абсолютно не выгодного для киевлян договора, придется оплачивать по цене в 1,9 млрд грн. Этот договор удалось провести через суд. В результате необоснованного "коэффициента корректировки" долги коммунального предприятия перед российским олигархом выросли на 1,19 млрд грн плюс инфляция.

Чем позже, тем дешевле

В результате от срыва приватизации в первую очередь проиграет Украина. Так, решение о продаже "Центэнерго" уже принято. Более того, на этом настаивает МВФ (условие прописано в меморандуме). Вопрос только в том, сколько украинцы получат от такой приватизации.

Валовая прибыль "Центрэнерго" только за первые 9 месяцев 2017 года составляла 2,5 млрд грн, а за аналогичный период этого года упала в 3,7 раза – до 674 млн грн. Продажу перенесли на 2019 год, и если составляя новую оценку будут принимать во внимание финансовые показатели за 2018 год, то стоить "Центрэнерго" будет в разы меньше.

Это даст возможность российскому олигарху Павлу Фуксу купить украинский "Центрэнерго" по значительно более низкой цене. Более того, отсрочка в приватизации дает возможность скандальному предпринимателю найти подходы к конкурентам. Вполне возможно, что если бы Кропачев согласился на предложение, приватизация бы уже состоялась.

И если цена "Центрэнерго" на аукционе по приватизации сократится пропорционально снижении прибыли, из-за схемы Фукса украинский бюджет может недополучить более миллиарда гривен. И для этого стоило всего лишь с помощью своего партнера перенести аукцион на следующий год.

Ранее OBOZREVATEL писал и о других схемах Фукса.