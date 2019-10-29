"Очень важный меседж": Зеленский поставил точку в вопросе возвращения ПриватБанка Коломойскому

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что никто из его новой команды или в правительстве не будет возвращать банки бывшим собственникам.

Об этом он заявил во время своего выступления на инвестиционном форуме "RE: THINK. Invest in Ukraine" в Киеве. Таким образом украинский лидер прокомментировал слухи о том, что национализированный ПриватБанк собираются вернуть бывшему собственнику, миллиардеру Игорю Коломойскому.

Владимир Зеленский на инвестфоруме скриншот

"Интересы отдельных людей не могут быть решены за счет интересов налогоплательщиков. Это очень важный месседж. Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки. Нет – это неправда", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский на инвестфоруме Скриншот

Владимир Зеленский на инвестфоруме Скриншот

Ранее бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что до национализации ПриватБанк был финансовой пирамидой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Дело о возможном отмывании денег Коломойским и Боголюбовым уже назвали одним из крупнейших в истории.

23 октября Апелляционный суд Лондона обязал бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова заплатить ПриватБанку 10,9 млн фунтов стерлингов. Это примерно $13,2 млн.

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