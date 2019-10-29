Главная Новости
29 октября • обновлено в 12:40
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Очень важный меседж": Зеленский поставил точку в вопросе возвращения ПриватБанка Коломойскому

14.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что никто из его новой команды или в правительстве не будет возвращать банки бывшим собственникам.

Об этом он заявил во время своего выступления на инвестиционном форуме "RE: THINK. Invest in Ukraine" в Киеве. Таким образом украинский лидер прокомментировал слухи о том, что национализированный ПриватБанк собираются вернуть бывшему собственнику, миллиардеру Игорю Коломойскому.

Владимир Зеленский на инвестфоруме

Владимир Зеленский на инвестфоруме

скриншот

"Интересы отдельных людей не могут быть решены за счет интересов налогоплательщиков. Это очень важный месседж. Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки. Нет – это неправда", – сказал Зеленский.

Новости
Коломойский ничего не получит? Маркарова рассказала о компенсации за ПриватБанк
Владимир Зеленский на инвестфоруме

Владимир Зеленский на инвестфоруме

Скриншот

Владимир Зеленский на инвестфоруме

Владимир Зеленский на инвестфоруме

Скриншот

Ранее бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что до национализации ПриватБанк был финансовой пирамидой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Национализация ПриватБанка" на OBOZREVATEL.

Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Владимир Зеленский Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
24
Смешно
6
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
А в правительстве не говорили о возврате! Да и Бене он нах не нужен! Гончарук говорил, что они рассматривают вопрос компенсации бывшим владельцам! Конечно с учетом откатов всем заинтересованным сторонам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пупкин Алозио
Пупкин Алозио
Через неделю появится разъяснения что зеля не может вмешиваться в работу суда и банк вынужден был возвратить бене
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel