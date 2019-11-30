"Очень много газа": "Нафтогаз" заявил о готовности согласиться на ультиматум России

Украина обсудила с Россией вариант выплаты "Газпромом" 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа на эту сумму.
"Министр энергетики РФ Александр Новак, который был на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа", – сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, Украина по публичным заявлениям российской стороны видит определенный прогресс.
"Речь идет о газе на 3 млрд долларов. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", – резюмировал Витренко.
Украина обсудила с Россией вариант выплаты "Газпромом" 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа на эту сумму
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.