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30 ноября • обновлено в 11:29
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"Очень много газа": "Нафтогаз" заявил о готовности согласиться на ультиматум России

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Украина обсудила с Россией вариант выплаты "Газпромом" 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа на эту сумму.

"Министр энергетики РФ Александр Новак, который был на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа", – сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина по публичным заявлениям российской стороны видит определенный прогресс.

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"Речь идет о газе на 3 млрд долларов. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", – резюмировал Витренко.

Украина обсудила с Россией вариант выплаты "Газпромом" 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа на эту сумму

Украина обсудила с Россией вариант выплаты "Газпромом" 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа на эту сумму

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Место
Украина
Тег
газ
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