Правоохранители нагрянули с обысками в 'Укрзалізницю': все детали

В пяти регионах Украины правоохранители СБУ, Нацполиции и Генеральной прокуратуры провели обыски в структурных подразделениях "Укрзалізниці".

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. В частности речь идет о расследовании уголовного производства по факту растраты имущества "Укрзалізниці" (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

В частности, правоохранители нагрянули с обысками в структурные подразделения акционерного общества и в коммерческие структуры, производственные и офисные помещения, а также в места проживания фигурантов производства.

Обыски в "Укрзалізниці"

"В ходе следствия установлено, что в течение 2017-2019 годов, должностными лицами региональных филиалов АО "Укрзалізниця" – "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога", перечислено 70 млн грн на счета подконтрольных предприятий за поставки чугунных тормозных колодок, не соответствующих техническим условиям и производимым с других сплавов металлов, что приводит к увеличению расходов АО "Укрзалізниця" на приобретение комплектующих. В результате использования некачественной продукции создаются предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге во время осуществления пассажирских и грузовых перевозок", – объяснили в ГПУ.

Обыски в "Укрзалізниці"

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Обыски в "Укрзалізниці"

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня в Харьковской области правоохранители пришли с обысками на государственный завод "Электротяжмаш". Его продукцию по убыточным ценам в обход санкций поставляли в Россию.