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/Новости экономики

Объявить дефолт: украинцы оценили обращение Коломойского к Зеленскому

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Большинство украинцев выступило против объявления в государстве дефолта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 32 тысяч читателей. С таким призывом к президенту Владимиру Зеленскому обратился олигарх Игорь Коломойский.

61% опрошенных считают, что такой шаг навредит Украине и она потеряет доверие международных кредиторов.

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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

obozrevatel

В то же время 16% опрошенных считают, что дефолт пойдет государству на пользу. "Долги нам простят и заживем", - считают они.

Остальные же респонденты не высказали конкретную позицию по данному вопросу.

Объявить дефолт: украинцы оценили обращение Коломойского к Зеленскому

Ранее OBOZREVATEL разобрался, чем Украине грозит дефолт. Так, страна рискует на три года потерять доступ к инвестициям, при этом курс доллара может взлететь как минимум до 40 грн, а экономика страны начнет падать.

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Тема
Опросы Обозревателя
Персоны
Игорь КоломойскийВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
дефолт
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
на дефолті виграють ті, хто розпилював на реформи цільові кошти. ☝ з початку аудит 👁, бо дефолт буде леше в корупціонерів ⚖
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Долдонов Челдон
Долдонов Челдон
Хотите зажить запанувать? Что с дефолтом, что без - без помощи России не обойтись. Коломойский прав, но если только с Россией. Если самостоятельно, то - пустое дело. Американский МВФ денег всё-равно не даст.
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Grich Lara
Grich Lara
От 16% заживуть після дефолту,не знаєш чи плакати,чи сміятись, бо якщо від кількості населення відняти дітей,то ці 16% не така вже й мала кількість
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