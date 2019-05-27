Объявить дефолт: украинцы оценили обращение Коломойского к Зеленскому

Большинство украинцев выступило против объявления в государстве дефолта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 32 тысяч читателей. С таким призывом к президенту Владимиру Зеленскому обратился олигарх Игорь Коломойский.

61% опрошенных считают, что такой шаг навредит Украине и она потеряет доверие международных кредиторов.

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт obozrevatel

В то же время 16% опрошенных считают, что дефолт пойдет государству на пользу. "Долги нам простят и заживем", - считают они.

Остальные же респонденты не высказали конкретную позицию по данному вопросу.

Ранее OBOZREVATEL разобрался, чем Украине грозит дефолт. Так, страна рискует на три года потерять доступ к инвестициям, при этом курс доллара может взлететь как минимум до 40 грн, а экономика страны начнет падать.

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