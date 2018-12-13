Обвиняют Путина: россияне массово пожаловались на ухудшение жизни

В России более половины населения (55%) считают, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни.

Такие данные представлены в свежем опросе, который проводил "Левада-центр". Респондентам предлагали выбрать несколько вариантов ответа.

37% назвали ответственным за проблемы в стране правительство и министров, 21% — премьер-министра Дмитрия Медведева, 13% — губернаторов и местные власти, 5% — бизнес.

При этом 55% опрошенных уверены, что Путин также ответственен за экономические успехи России и рост благосостояния населения. 13% считают, что это заслуга правительства, 4% — Медведева.

В ходе опроса "Левада-центр" также выяснил, что 59% респондентов считают маловероятными протесты против падения уровня жизни или в защиту своих прав. Каждый третий (37%) уверен, что это "вполне возможно". 30% сказали, что готовы участвовать в протестных акциях, 66% — что нет.

Владимир Путин censor.net.ua

"Левада-центр" провел опрос 22-28 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей городов и сел в 52 регионах страны. Опрос проводился методом личного интервью на дому у респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле объяснили низкий уровень жизни в России последствиями двух мировых войн и развала Советского Союза. В сети высмеяли такое заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Также, как известно, в России потенциальный рост экономики по итогам 2019 года впервые за 20 лет окажется ниже, чем в развитых странах. Согласно докладу Всемирного банка, это обусловлено более быстрым темпом сокращения потенциальной рабочей силы.

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