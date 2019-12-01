Обвалят Крымский мост? Оккупанты похвастались новой "победой"

Оккупанты продали более 80% билетов в первые поезда, которые пойдут из Москвы в Симферополь и обратно.
Общее количество мест в поезде № 27/28 (Москва – Симферополь – Москва) – 860, сообщают "РИА Новости".
"На пассажирский поезд № 27 сообщением Москва – Симферополь на 24 декабря оформлено 694 пассажира, на 25 декабря – 741 пассажир", – заявили представители "Крымской железной дороги".
В направлении из Симферополя в Москву (№28) на первые поезда 26 и 27 декабря оформлено еще больше билетов – 748 и 809, соответственно.
Оккупанты продали более 80% билетов в первые поезда, которые пойдут из Москвы в Симферополь
"Крымский мост"
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.
16 мая по ней запустили движение.
В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту в декабре 2019 года.
Продажа билетов на эти поезда началась в сентябре и проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.
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