Обвалят Крымский мост? Оккупанты похвастались новой "победой"

Оккупанты продали более 80% билетов в первые поезда, которые пойдут из Москвы в Симферополь и обратно.

Общее количество мест в поезде № 27/28 (Москва – Симферополь – Москва) – 860, сообщают "РИА Новости".

"На пассажирский поезд № 27 сообщением Москва – Симферополь на 24 декабря оформлено 694 пассажира, на 25 декабря – 741 пассажир", – заявили представители "Крымской железной дороги".

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В направлении из Симферополя в Москву (№28) на первые поезда 26 и 27 декабря оформлено еще больше билетов – 748 и 809, соответственно.

Оккупанты продали более 80% билетов в первые поезда, которые пойдут из Москвы в Симферополь "Крымский мост"

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.

16 мая по ней запустили движение.

В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту в декабре 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда началась в сентябре и проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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