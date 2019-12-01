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1 декабря • обновлено в 06:12
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Обвалят Крымский мост? Оккупанты похвастались новой "победой"

2.9т
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Оккупанты продали более 80% билетов в первые поезда, которые пойдут из Москвы в Симферополь и обратно.

Общее количество мест в поезде № 27/28 (Москва – Симферополь – Москва) – 860, сообщают "РИА Новости".

"На пассажирский поезд № 27 сообщением Москва – Симферополь на 24 декабря оформлено 694 пассажира, на 25 декабря – 741 пассажир", – заявили представители "Крымской железной дороги".

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В направлении из Симферополя в Москву (№28) на первые поезда 26 и 27 декабря оформлено еще больше билетов – 748 и 809, соответственно.

Оккупанты продали более 80% билетов в первые поезда, которые пойдут из Москвы в Симферополь

Оккупанты продали более 80% билетов в первые поезда, которые пойдут из Москвы в Симферополь

"Крымский мост"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
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Комментарии
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Николаев Олег
Николаев Олег
Хочется проехать на поезде. На легковом автомобиле ехать по Крымскому мосту не интересно. Высокие бордюры по краям и ничего не видно. Ни моря, ни кораблей. Я уже дважды ездил. А с поезда будет интересно.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Олег, ту уже дважды ездил? В натуре? Реально? Он шо, в самом деле есть?
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
все потуги украины канули в лето ,пыжились все эти пят лет,все украинцам лили в уши со всех телеканалов со всех радио что мост не построят а уже пишут что и поезда поедут ,5 лет прошло а украинцы так и не приблизились не на миллиметр до Европы. ни чего не построили за эти годы только проедали кредитные деньги и снова занимали
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Xозяин Xoxлов, всё у них получится. Главное - верить ...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Сергей, эт ты зря, что "так и не приблизились не на миллиметр до Европы." По средствам "безвиз" и "весьмирснами", они в обнимку с европейскими унитазами. Унитазы для них теперь святое ... Смотри какую панику подняли на международном уровне из-за, якобы, пропавших унитазах на крейсере, который вернули из Керчи ...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Я так и не понял, что значит "Обвалят"?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ще не вмерла, для обоза главное громко пёрнуть в заголовке. Вислоухие всё равно дальше не читают.
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