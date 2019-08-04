Обвалился рейтинг Путина: в России назрела серьезная проблема

В России из-за монополии олигархов на переработку мусора рекордно выросли протестные настроения граждан.

Как сказано в материале Financial Times, из-за этого рейтинг президента РФ Владимира Путина опустился до самого низкого уровня за десятилетие, передает "ИноПресса".

Отмечается, что по всей России участились протесты местных жителей против строительства мусороперерабатывающих заводов.

"С января, когда вступили в силу общенациональные реформы по утилизации мусора, десятки тысяч людей по всей стране выступили против мер, которые, как они опасаются, приведут к затоплению их городов, загрязнят окружающую среду и сделают их дома непригодными для жизни", – сказано в материале.

Владимир Путин

Отмечается, что Кремль усиленно пытается модернизировать устаревшую российскую систему утилизации отходов, в которой перерабатывается менее 5%.

"Правительство нацелено на то, чтобы на захоронение на свалки отправлялось меньше отходов, и строились объекты для их переработки или сжигания. На практике, однако, подрядчиков мотивирует оплата, которую они получают за утилизацию мусора по объему, а не за сортировку мусора для переработки, что побуждает их строить свалки. Россия также еще не приняла меры, согласно которым людям, живущим рядом с местами новых свалок, могли бы выплачиваться компенсации или их могли бы переселять", – отметил декан факультета экологии в Высшей школе экономики Москвы Борис Моргунов.

"Нью-Йорк тоже вывозит свой мусор, и они платят (местным общинам. - Ред.) за его вывоз. В России этого не происходит. Люди расстраиваются, когда рядом с их домом строится большая свалка. Они оправдано беспокоятся о своем здоровье", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский музыкальный критик Артемий Троицкий заявил, что рейтинг Путина на самом деле составляет 10% твердой поддержки людей, которых можно назвать бенефициарами его режима.

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